Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Fermacu ve Mahmud son turda - Haberler

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Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Fermacu ve Mahmud son turda

AA - Tufan Aktaş - Güncel
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Fermacu ve Mahmud son turda

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura kalan isimler, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu.

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura kalan isimler, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu.

Başkent Mogadişu'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, ikinci turda eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 110 oyla ilk sırada yer alırken Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu 83, eski Başbakan Hasan Ali Hayri 61, Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Dani ise 68 oy topladı.

En fazla oyu alan Mahmud ve Fermacu, bu akşam üçüncü ve son turda yeniden yarışacak.

Üçüncü turda, oyların çoğunluğunu alan aday, ülkenin 10. cumhurbaşkanı olacak.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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