Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı - Haberler

Somali'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi, oyların üçte ikisini alan bir aday çıkmadığı için ikinci tura kaldı.

Başkent Mogadişu'da 329 vekilin oy kullandığı seçimin ilk turunda, Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Dani 65 oyla ilk sırayı alırken Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu 61, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 52 ve eski Başbakan Hasan Ali Hayri 48 oy topladı.

Eğer yarıştan çekilen olmazsa, en fazla oy alan 4 aday bugün ikinci turda tekrar yarışacak.

Bir buçuk yıldır yapılamayan seçim, ülkede siyasi ayrışma ve çatışmaları körüklemişti.

İç savaşın ardından geçiş hükümetine karşı savaşan terör örgütü Eş-Şebab'ın oluşturduğu güvenlik sorunuyla boğuşan ülke, yeni dönemde istikrar arıyor.