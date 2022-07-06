Somali'de bombalı saldırıda bir polis öldü
AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, saldırı Aşağı Şabel bölgesinde sabah saatlerinde düzenlendi.
Polis memurunun aracının geçtiği sırada yere döşenen bombanın infilak etmesi sonucu Abdi Madobe isimli polis memuru yaşamını yitirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab bölgede sık sık güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
AA / Gökhan Kavak - Güncel