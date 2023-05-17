Somali'de Beledveyne'nin yüzde 90'ı su altında kaldı

Somali'de şiddetli yağışa bağlı sel nedeniyle Beledveyne şehrinin yüzde 90'ının sular altında kaldığı bildirildi.

Somali Afet Yönetim Ajansı Başkanı Mahmud Maalin Abdulle, ülkede yaşanan sel felaketiyle ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Abdulle, şiddetli yağış nedeniyle Beledveyne'nin yüzde 90'ının su altında kaldığı bilgisini paylaştı.

Somali'nin uzun süredir kuraklıkla mücadele ettiğini hatırlatan Abdulle, "Selin önüne geçmek için çok çaba sarf ettik ancak başarılı olamadık. İklim değişikliği uluslararası bir konu ve bizi de etkiliyor. Uzun süre kuraklık yaşanırken şimdi de sel etkili oluyor." dedi.

Selden etkilenenlerin çoğunun okullarda ve açık arazide kaldığını kaydeden Abdulle, mart ayında benzer bir selin meydana geldiğini ve 25 kişinin öldüğünü hatırlattı.

Abdulle, afetzedelerin insani yardım ve barınma ihtiyacı olduğunu belirterek, bu konuda çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.