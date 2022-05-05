Somali'de askeri üsse saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün, 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.
Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün, 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.
Burundi ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Orta Şabelle bölgesindeki saldırıda hayatını kaybeden kişilerin, barış gücüne bağlı Burundili askerler olduğu bilgisi paylaşıldı.
Eş-Şebab tarafından 3 Mayıs'ta askeri üsse düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği, 25 askerin yaralandığı, 5'inin de kaybolduğu kaydedildi.
Saldırıya karşılık veren barış gücü askerleri 20 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi.
AA / Gökhan Kavak - Güncel