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Somali'de askeri üsse saldırıda 3 kişi öldü

AA - Adam Abu - Güncel
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Somali'de askeri üsse saldırıda 3 kişi öldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın, Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın, Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Eş-Şebab üyeleri, ülkenin Orta Şabelle bölgesindeki Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Orta Şabelle bölgesinde Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak yaşanan can kayıplarıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Orta Şabelle bölgesindeki Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne bugün düzenlenen, çok sayıda Burundili askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenler için dost Burundi hükümetine ve kardeş Somali hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA / Adam Abu - Güncel

Eş Şebab, Afrika, Somali, Terör, Güncel, Haberler

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