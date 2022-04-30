Somali'de askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırıda en az 7 asker öldü
AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Somali'de askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırıda en az 7 asker hayatını kaybetti.
Somali'de askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırıda en az 7 asker hayatını kaybetti.
Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, başkent Mogadişu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Balad kenti yakınlarında yola döşenen bomba, askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirildi.
Terör örgütü Eş-Şebab'ın yaptığı saldırıda en az 7 askerin öldüğü ifade edildi.
Milletvekili ve meclis başkanlığı seçimlerinin ardından yeni cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanan ülkede son aylarda terör saldırıları da artışa geçti.
Eş-Şebab, kentlerde ve kırsalda sık sık siyasileri ve komutanları hedef alıyor.
AA / Tufan Aktaş - Güncel