Somali'de 3 günde 2. kez Eş-Şebab'a yurt dışından gönderilen askeri malzemeler ele geçirildi

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonlarda 3 günde ikinci kez yurt dışından örgüte gönderilen askeri malzemelerin bulunduğu konteynırların ele geçirildiği bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonlarda 3 günde ikinci kez yurt dışından örgüte gönderilen askeri malzemelerin bulunduğu konteynırların ele geçirildiği bildirildi.

Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Ali Haga ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdurrahman Yusuf Adala, basına yaptıkları ortak açıklamada, Eş-Şebab'a gönderilen askeri teçhizat ve malzemelerin bulunduğu konteynerlerin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Açıklamada, ele geçirilenler arasında keskin nişancı teçhizatları, patlayıcı malzemeler, gece görüş gözlüğü, kask, telsiz ve üniforma gibi malzemeler bulunduğu kaydedildi.

Yurt dışından geldiği tespit edilen askeri teçhizat ve malzemelerin hangi ülkeden geldiğine dair bilgi verilmedi.

19 Mayıs'ta örgüte gönderilen askeri malzemelerin bulunduğu kargo paketlerinin ele geçirildiği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturmada örgütün kullandığı lojistik destek sistemine büyük darbe vurulduğu kaydedilmişti.

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken örgüt sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alan saldırılar düzenliyor.

Örgüt, Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri gerçekleştiriyor.