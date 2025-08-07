Somali'de 3 Eş-Şebab Teröristi İdam Edildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri mahkeme, cinayet ve suikast suçlamasıyla 3 Eş-Şebab teröristine idam cezası verdi. Teröristler, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un göreve gelmesinin ardından sürdürülen terörle mücadele operasyonları kapsamında yakalandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, cinayet işledikleri ve suikastlar düzenledikleri gerekçesiyle 3 Eş-Şebab teröristi idam edildi.

Somali Ulusal Televizyonu'nun (SNTV) haberine göre, askeri mahkeme, 3 Eş-Şebab teröristini Aşağı Şabelle bölgesinde cinayet işlemekten ve suikastlar düzenlemekten suçlu bularak haklarında idam kararı verdi.

Eş-Şebab teröristleri Mogadişu'da kurşuna dizilerek idam edildi.

Teröristlerin Qudama Hamza Yusuf, Abdi Hassan Roble ve İbrahim Omar Shama olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un 2022'de göreve gelmesinin ardından, terörle mücadele kapsamında Eş-Şebab'a yönelik başlatılan kapsamlı operasyonlar sürüyor.

Terör örgütü Eş-Şebab, 15 yılı aşkın süredir Somali'de sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Örgütün eylemleri, ülkedeki güvenlik ortamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

