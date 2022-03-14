Somali'de 25 Eş-Şebab üyesi öldürüldü - Haberler

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Somali'de 25 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Somali'de 25 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgüne yönelik operasyonda 25 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgüne yönelik operasyonda 25 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Ülke basınındaki haberde, ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Ordu birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda 25 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtilen haberde, 35'inin de yaralandığı kaydedildi.

Haberde operasyonda örgüt elebaşlarından birinin de etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Eş Şebab, Somali, Terör, Güncel, Haberler

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