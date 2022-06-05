Somali'de 10 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somali'de 10 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

AA - Gökhan Kavak - Güncel
 - Güncelleme:
Somali'de 10 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali ordusunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali ordusunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Mogadişu Radyosu'nun haberine göre, Kismayo bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonunda 10 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Öte yandan operasyonda örgüt elebaşlarından biri yakalandı ve çok sayıda silah ele geçirildi.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Mogadişu Somali Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title