Somali'de 10 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler

Somali'de 10 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi Somali ordusunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Somali ordusunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Mogadişu Radyosu'nun haberine göre, Kismayo bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonunda 10 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Öte yandan operasyonda örgüt elebaşlarından biri yakalandı ve çok sayıda silah ele geçirildi. AA / Gökhan Kavak - Güncel Mogadişu Somali Güncel Haberler

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