Somali'de 10 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler

Somali'de 10 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi
AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Somali ordusunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Somali ordusunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Mogadişu Radyosu'nun haberine göre, Kismayo bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonunda 10 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Öte yandan operasyonda örgüt elebaşlarından biri yakalandı ve çok sayıda silah ele geçirildi.
AA / Gökhan Kavak - Güncel