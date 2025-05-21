Somali Cumhurbaşkanlığı Medya Ekibi için 'Seçim Haberciliği' Eğitimi Başladı

Anadolu Ajansı (AA) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğiyle Somali Cumhurbaşkanlığı medya ekibi için düzenlenen "Seçim Haberciliği" eğitiminin açılışı AAtölye'de yapıldı.

Seçim haberciliği alanında edinilen deneyimlerin paylaşılması, katılımcıların mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve medya alanındaki güncel uygulamalar hakkında bilgi edinmelerini hedefleyen eğitimin açılış programı AAtölye'de düzenlendi.

AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, AA ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğiyle Somali Cumhurbaşkanlığı medya ekibine verilecek "Seçim Haberciliği" eğitiminin açılış konuşmasını yaptı.

Öztürk, iki gün sürecek eğitim süresince katılımcılara geniş bakış açısıyla yardımcı olmaya çalışacaklarını belirterek, "Bu program sayesinde karşılıklı etkileşim sağlanacak olmakla birlikte seçim haberciliği alanında karşılıklı deneyim paylaşımının teşvik edilmesi, Türkiye'nin seçim tecrübeleri hakkında paylaşımda bulunulması, seçim öncesi, sırası ve sonrasındaki süreçlerin takibi konusunda Anadolu Ajansının tecrübelerinin aktarılması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin, bir ülkenin demokratik işleyişinde hayati yere sahip olduğuna işaret eden Öztürk, bu süreçlerin güvenilir, doğru ve objektif şekilde kamuoyuna yansıtılmasının, basının temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

" Anadolu Ajansı, haber üretiminde öncü rol oynuyor"

Öztürk, konukların eğitimde edineceği bilgi ve becerilerin, Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğine ve demokratik süreçlerin desteklenmesine katkı sunacağına değinerek, Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından oldukça parlak sicile sahip olduğunu ve ülkede seçimlere katılımın oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

" Anadolu Ajansı, 6 Nisan 1920'de Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulmuş ve o günden bu yana güvenilir haber kaynağı olmuştur. Bugün 137 ülkede faaliyet gösteren, 13 dilde yayın yapan ve geniş küresel ağa sahip olan Anadolu Ajansı, haber üretiminde öncü rol oynuyor." diyen Öztürk, AA'nın günlük binlerce haber, fotoğraf, video ve infografik üreterek doğru bilgiye erişimde kritik rol oynadığını söyledi.

AA Akademi'nin 2012'den bu yana medya alanında çok sayıda eğitim programı yürüttüğünü anımsatan Öztürk, Seçim Haberciliği eğitiminin de bu deneyimlerin bir parçası olduğunu kaydetti.

Programın hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

"Önümüzdeki iki gün boyunca sizleri hem teorik bilgilerle hem de uygulamalı içeriklerle buluşturmayı hedefliyoruz. Program kapsamında Türkiye'de seçim sürecinin medyada ele alınışı, seçim haberciliğinde doğruluk ve tarafsızlık, haber planlama ve içerik stratejileri, seçim döneminde görsel içerik kullanımı, sosyal medya kullanımı, canlı yayın ve anons teknikleri, seçim takip sistemleri ile infografik üretimi gibi konularda alanında yetkin ve uzman kişiler tarafından kapsamlı bir çerçevede sunumlar gerçekleştirilecektir."

Öztürk'ün konuşmasının ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Eğitim programında birçok konu ele alınacak

AA Türkiye Haberleri Direktörü Hasan Ay'ın "Türkiye'de Seçim Süreçlerinin Medyada Ele Alınışı" başlıklı sunumuyla başlayan eğitim programında "Seçim Haberciliğinde Doğruluk ve Tarafsızlık", "Haber Planlama ve İçerik Stratejileri", "Seçim Döneminde Görsel İçerik Kullanımı", "Sosyal Medya İçerik Üretimi", "Canlı Yayın ve Anons", "Seçim Takip Sistemi" ile "İnfografik" konuları da ele alınacak.

Eğitimde Somali Bilgi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdirahman Yusuf Al Adala, Somali Savunma Bakanlığı İletişim Direktörü Abdirazak Jama Elmi, Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Mohamed Adan Mohamed, Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Abdisalam Ahmad Aato, Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Mohamed Abdullahi Abubakar, Somali Bilgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Abdishakur Ali Ahamed, Somali Başbakanlık Ofisi İletişim Direktörü ve Hükümet Sözcüsü Farhan Mohamed Jimale, Somali Başbakanlık Ofisi İletişim Direktörü Abdirisak Ali İbrahim ile Radyo Mogadişu Müdürü Abdifatah Dahir Jayte yer alıyor.