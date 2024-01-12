Üye Girişi
Haberler

Somali Cumhurbaşkanının oğlu ara celseye getirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un, ara celseye getirildiği öğrenildi.

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un, ara celseye getirildiği öğrenildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifade verdikten sonra yakalaması kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mohammed Hassan Yunus Emre Somali Fatih Yargı Uluslararası İlişkiler Kaza Hukuk Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title