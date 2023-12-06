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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada hayatını kaybeden motosikletli kurye son yolculuğuna uğurlandı

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FATİH'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden motosikletli kurye Yunus Emre Göçer son yolculuğuna uğurlandı. Baba Metin Göçer, adalet istedi.

FATİH'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden motosikletli kurye Yunus Emre Göçer son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan baba Metin Göçer, "Benim çocuğum bir kazaya değil, cinayete kurban gitti. Adalet istiyorum" dedi.

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Göçer için Maltepe, Gülsuyu Mahallesi'nde bulunan cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Göçer'in cenazesi Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BENİM OĞLUM CİNAYETE KURBAN GİTTİ"

Cenazede konuşan Yunus Emre Göçerin babası Metin Göçer, 'Profesyonel bir motosiklet kullanıcısıydı. Benim oğlum kazaya değil de cinayete kurban gitti. Ben adalet istiyorum. Benim çocuğuma çarpan sürücü kim olursa olsun gerekli cezayı çekmesini istiyorum. Bu olayın örtbas edilmesini istemiyorum. Cumhurbaşkanı da, başbakanda, bakanda olsa gerekli cezayı çekmesini istiyorum. 2 çocuğu ortada kaldı. Bir insanlık dramıdır bu. Benim başıma geldi, düşmanımın başına gelmesin" dedi.

'ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASINI BEKLİYORUZ"

Avukat İlyas Çimen ise, 'Görüntülerden tespit ettiğim kadarıyla kusurun yüzde yüz arkadaki araç sürücüsünde olduğunu görüyoruz. Polis tutanağında böyle bir kusur değerlendirmesi yapılmamış. Bundan dolayı şüpheli salıverilmiş. Olay da müvekkilim vefat etmemişti. Vefat ettikten sonra suçun türü taksirli adam yaralamaktan, adam öldürmeye dönüştü. Şüphelinin tutuklanmasını bekliyoruz. Bizde süreci adliyeden takip ediyoruz. Şikayetlerimizi de ilgili dosyalık savcısına ilettik. Çıkacak kararı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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