Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu motosiklet kazasında ölümle suçlanıyor

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesine hakkındaki yakalama kararı gereğince mevcutlu getirilen sanık Mohamud için resen celse açıldı. Sanık Mohamud mahkemedeki kimlik sorgusunda, doktor olduğunu, evli ve üç çocuk babası ve aylık 15 bin lira geliri olduğunu söyledi. Mohamud ifadesinde, "Olay tarihinde 06 CD 4581 plakalı aracı ben kullanıyordum, Avrasya tünelinden çıktım, yaklaşık 5-10 dakika kadar aracı kullandım, önümde hızlı giden bir motosiklet vardı. Bu motosiklet bir anda durdu ve sağ tarafa doğru döndü, ben frene basmama rağmen çarpmayı engelleyemedim, bu sırada yaklaşık 55 km hız ile ilerliyordum, öndeki motosikletin gittiğini görmüştüm, ancak motosiklet bir anda durup döndüğü için bende bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedimö dedi. Sanık Mohamud, "Motosiklet sürücüsünün başında kaskı yoktuö diye konuştu. Hakimin usul gereği, hakkında hükmün açıklanmasının bırakılması uygulanabileceğini kabul edip etmediğini sorunca sanık uygulanmasını talep etti. İfadesinin ardından sanık hakkındaki yakalama kararı geri alındı, yurt dışı yasağı kaldırıldı ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel