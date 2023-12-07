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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yurt dışı yasağı kararı

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İstanbul'da meydana gelen kazada moto kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul'da, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde meydana gelen kazada moto kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı yasağı kararı alındı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde moto kuryeye Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı. Kazada, ağır yaralanan Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Göçer, bugün Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde bulunan cemevindeki cenaze töreninden sonra Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, motokurye Yunus Emre Göçer'in motosikletine arkadan çarpan Mohammed Hassan Shekh Mohamud, kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bu da tepkilere yol açmıştı. Bir grup motorkurye, 1 Aralık Cuma gün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne gelerek avukat Iyaz Çimen ile birlikte basın açıklaması yaparak Yunus Emre Göçer için adalet istemişti.

İMAMOĞLU: ON BİNLERCE MOTOKURYE EMEKÇİ ADINA SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİM

İBB Başkanı Ekrrem İmamoğlu da bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep oluyor ve serbest bırakılıyor. Göçer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim" demişti.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Tepkilerin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

İFADEDEN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olay sonrası Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen moto kuryeler ve Avukat Iyaz Çimen basın açıklaması yapmış,  o gün yoğun bakımda olan Yunus Emre Göçer için adalet istemişlerdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Mohammed Hassan Yunus Emre Somali Yargı Ulaşım İstanbul Kaza Hukuk Politika Güncel Haberler

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