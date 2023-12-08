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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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FATİH'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında savcılığın talebi üzerine hakimlikçe çıkarılan yakalama kararında, 'kaçak' durumda olması nedeniyle yakalama talebinin kabul edildiği belirtildi.

FATİH'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında savcılığın talebi üzerine hakimlikçe çıkarılan yakalama kararında, "kaçak" durumda olması nedeniyle yakalama talebinin kabul edildiği belirtildi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, şüpheli  Mohamed Hassan Sheikh Mohamud 'un çağrı üzerine savcılığa gelmediği, kendisine çağrı yapılamadığı, tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı bu nedenle 5271 sayılı CMK'nın 98/1. maddesi uyarınca hakkında yakalama emri talep edildiği kaydedildi.  Soruşturma kapsamına göre şüphelinin aranmasına rağmen bulunamaması ve adresi tespit edilemediğinden çağrı yapılamaması nedeniyle kaçak durumda bulunduğu gerekçesiyle savcılığın talebi kabul edildi. Mohamud'un "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yurt dışına çıkış kaydının olduğu ve tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı, savunması ve delillerin tespiti için yakalama emri düzenlenmesine karar verildi.  Yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilmesi, hazır edilmeyecekse yakalandığı yer savcılığı tarafından SEGBİS ile hazır edilerek ifadesinin alınması, alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu değerlendirmesinin yakalama yazısında belirtilmesine hükmedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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