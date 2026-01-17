Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Somaliland'e barış ve diyalog çağrısı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland yönetimine barış ve diyalog çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, Kuzeydoğu Eyaleti Başkanı Abdülkadir Ahmed Aw-Ali'nin göreve başlama töreni için eyaletin başkenti Las Anod'de düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Törene Cumhurbaşkanı Mahmud'un yanı sıra Başbakan Hamze Abdi Barre, kabine üyeleri, eyalet başkanları, Etiyopya ve Cibuti'den heyetler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Sudan'ın Mogadişu büyükelçileri, eski yöneticiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Mahmud, açıklamasında, ülkedeki tüm eyaletlerin eşit haklara sahip olduğuna işaret ederek, "Hargeisa yönetimine (Somaliland) barış, diyalog ve kardeşlik çağrısında bulunuyorum." dedi.

Somali halkının birbirinden ayrılamayacağını vurgulayan Mahmud, diaspora ve aydınları bölgenin yeniden imarı ve kalkınmasına katkı sunmaya davet etti.

Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland ile sınırı bulunan Kuzeydoğu Eyaleti, jeopolitik konumu nedeniyle stratejik önem taşıyor.

Bölge yönetimi, 2023'te yaşanan çatışmaların ardından Somaliland'dan ayrılarak Somali Federal Hükümetine bağlılığını ilan etmiş ve federal sisteme katıldığını duyurmuştu.