Somali Cumhurbaşkanı'ndan Birlik ve Uzlaşı Çağrısı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin bağımsızlığının 65. yıl dönümü dolayısıyla halka uzlaşı ve birlik çağrısı yaparak, "Bugün ortak tarihimizin ve birleşik Somali için yapılan fedakarlıkların bir hatırlatıcısıdır. Hep birlikte barış, istikrar ve kalkınma için çalışmalıyız." dedi.

Somali basınında yer alan haberlere göre, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Odowaa Yusuf Rageh ve üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla, 65. Bağımsızlık ve Birlik yıl dönümü başkent Mogadişu'da törenlerle kutlandı ve askeri geçitler düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen bayrak töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkenin bağımsızlık yıl dönümünde halka uzlaşı ve terörle mücadele başta olmak üzere ülkenin ilerlemesi için birlik çağrısında bulundu.

Mahmud, Somali halkının direncine ve bağımsızlık mücadelesine dikkat çekerek, "Bugün, ortak tarihimizin ve birleşik Somali için yapılan fedakarlıkları hatırlatan bir gündür. Bu mirasa sahip çıkmalı, barış ve kalkınma için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Somali'nin bağımsızlığında önemli rol oynayan kuzey bölgelerinin tarihi katkılarına değinen Mahmud, ulusal uzlaşı ve terörle mücadelede birlikte hareket etme çağrısı yaparak, ülkenin ilerlemesi için birliğin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Törenler, 1 Temmuz 1960'ta İngiltere yönetiminden bağımsızlığını kazanan kuzey ile İtalya'dan bağımsız olan güney bölgelerin birleşerek Somali Cumhuriyeti'ni kurmasının yıl dönümünde düzenlendi.

Askeri geçit sırasında Somali Hava Kuvvetlerine ait helikopterler, deniz birlikleri, tanklar ve zırhlı araçlar sergilendi.

Askeri birlikler, ülkenin bağımsızlık ve birliğini simgeleyen çeşitli gösteriler sundu. Bağımsızlık günü, ülke genelinde geçit törenleri ve kültürel etkinliklerle kutlandı.