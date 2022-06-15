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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkenin yeni başbakanını atadı

AA - Adam Abu - Güncel
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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkenin yeni başbakanını atadı

Somali'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin yeni başbakanını atadı.

Somali'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin yeni başbakanını atadı.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mahmud'un, Jubaland Parlamento Üyesi Hamza Abdi Barre'nin ülkenin yeni başbakanı olarak atadığı bildirildi.

Açıklamada, Mahmud'un, Barre'ye hükümetin iddialı reform gündemine öncülük ettiği ve Somali halkını kendisine sarsılmaz destek vermeye çağırdığı için en büyük başarıyı dilediği ifade edildi.

Barre'nin ataması, Somali parlamentosunun Mahmud'u cumhurbaşkanı seçmesinden bir ay sonra gerçekleşti.

Yeni atanan Başbakanın, bir sonraki hükümetini kurmak ve meclis onayı almak için 30 gün süresi bulunuyor.

AA / Adam Abu - Güncel

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