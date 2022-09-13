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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan halka "Eş-Şebab bölgelerinden uzaklaşın" çağrısı

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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan halka 'Eş-Şebab bölgelerinden uzaklaşın' çağrısı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyon mesajı vererek sivillere örgütün bulunduğu bölgelerden uzaklaşmaları çağrısı yaptı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyon mesajı vererek sivillere örgütün bulunduğu bölgelerden uzaklaşmaları çağrısı yaptı.

Ülkedeki bazı eyalet başkanlarıyla yaptığı istişare toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Mahmud, Eş-Şebab ile mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Örgüte yönelik operasyonların yoğunlaşacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Mahmud, halka "Eş-Şebab bölgelerinden uzaklaşın" çağrısı yaptı.

Mahmud, "Somali halkına sesleniyorum ve uyarıyorum. Eş-Şebab nerede ise oradan uzak durmalısınız. Eş-Şebab üyeleri hedefimizdedir." ifadelerini kullandı.

Eş-Şebab ile mücadelenin iyi gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Mahmud, "Bu savaş insanlık, özgürlük ve dinimizin savunması için yürütülüyor. Bu duyguyu paylaşan Somali halkını nerede olurlarsa olsun alkışlıyoruz ve devam etmeleri için cesaretlendiriyoruz." dedi.

Eş-Şebab'ın kurduğu sözde mahkemelere dikkati çeken Mahmud, halkının bu sözde mahkemelerden uzak durmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, Eş-Şebab'ın halktan vergi adı altında para topladığı bilgisini paylaşarak, "Onların sahte mahkemelerine gitmeyin." dedi.

Eş-Şebab terör örgütü sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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