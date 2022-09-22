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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Eş-Şebab'a: "Dini ve insani değerleri yok"

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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Eş-Şebab'a: 'Dini ve insani değerleri yok'

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede saldırılar düzenleyen Eş-Şebab terör örgütünün dini ve insani değerlerinin olmadığını vurguladı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede saldırılar düzenleyen Eş-Şebab terör örgütünün dini ve insani değerlerinin olmadığını vurguladı.

Mahmud, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, terör örgütü Eş-Şebab ile mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Eş-Şebab'ın "dini ve insani değeri" olmadığını ifade eden Mahmud, "Onlar masum insanları basitçe terörize etmeye çalışan suçlulardır. Somali halkı artık Eş-Şabab'ın yenilebileceğine inanıyor ve bu bizim uluslararası terörle mücadelede hükümet olarak yeni enerji ve ilham kaynağımız." ifadesini kullandı.

Mahmud, küresel gıda kriziyle başa çıkmada uluslararası desteğin yetersiz olduğunu da ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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