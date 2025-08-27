Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Sudan İstihbarat Başkanı ile bir araya geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Sudan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ahmed İbrahim Mufaddal'ı kabul ederek ikili işbirliğini derinleştirme taahhüdünü görüştü.

PORT Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Sudan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ahmed İbrahim Mufaddal'ı kabul etti.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mahmud, Mufaddal ve beraberindeki heyetle başkent Mogadişu'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Mufaddal, Cumhurbaşkanı Mahmud'a, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'dan mektup iletti.

Sudan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mufaddal, ülkesinin Somali ile karşılıklı çıkar alanlarının tamamında ikili işbirliğini derinleştirme konusundaki taahhüdünü teyit etti.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) Direktörü Mahad Mohamed Salad da görüşmede hazır bulundu.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.