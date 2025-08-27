Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Sudan İstihbarat Başkanı ile bir araya geldi

PORT Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Sudan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ahmed İbrahim Mufaddal'ı kabul etti.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mahmud, Mufaddal ve beraberindeki heyetle başkent Mogadişu'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Mufaddal, Cumhurbaşkanı Mahmud'a, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'dan mektup iletti.

Sudan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mufaddal, ülkesinin Somali ile karşılıklı çıkar alanlarının tamamında ikili işbirliğini derinleştirme konusundaki taahhüdünü teyit etti.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) Direktörü Mahad Mohamed Salad da görüşmede hazır bulundu.