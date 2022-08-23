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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

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Ulusal Güvenlik Komitesi'nin olağanüstü toplantısına başkanlık eden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somali halkına ülkedeki güvenlik durumu ve hükümetin terör örgütü Eş-Şebab'ı ortadan kaldırma planları hakkında bir mesaj paylaştı.

Ulusal Güvenlik Komitesi'nin olağanüstü toplantısına başkanlık eden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somali halkına ülkedeki güvenlik durumu ve hükümetin terör örgütü Eş-Şebab'ı ortadan kaldırma planları hakkında bir mesaj paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Somali Güncel Haberler

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