Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Güncel Haberler Ulusal Güvenlik Komitesi'nin olağanüstü toplantısına başkanlık eden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somali halkına ülkedeki güvenlik durumu ve hükümetin terör örgütü Eş-Şebab'ı ortadan kaldırma planları hakkında bir mesaj paylaştı. Ulusal Güvenlik Komitesi'nin olağanüstü toplantısına başkanlık eden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somali halkına ülkedeki güvenlik durumu ve hükümetin terör örgütü Eş-Şebab'ı ortadan kaldırma planları hakkında bir mesaj paylaştı. Kaynak: AA / Güncel Somali Güncel Haberler

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