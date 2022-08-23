Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud
Güncel Haberler
Ulusal Güvenlik Komitesi'nin olağanüstü toplantısına başkanlık eden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somali halkına ülkedeki güvenlik durumu ve hükümetin terör örgütü Eş-Şebab'ı ortadan kaldırma planları hakkında bir mesaj paylaştı.
Ulusal Güvenlik Komitesi'nin olağanüstü toplantısına başkanlık eden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somali halkına ülkedeki güvenlik durumu ve hükümetin terör örgütü Eş-Şebab'ı ortadan kaldırma planları hakkında bir mesaj paylaştı.
Kaynak: AA / Güncel