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Somali, çatışmaların sürdüğü Las Anod'a ilaç ve tıbbi ekipman gönderdi

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Somali, çatışmaların sürdüğü Las Anod'a ilaç ve tıbbi ekipman gönderdi

Somali Ulusal Afet Yönetimi, muhalifler ve Somaliland ordusu arasında çatışmaların sürdüğü Las Anod'a uçakla ilaç ve tıbbi ekipman gönderdi.

Somali Ulusal Afet Yönetimi, muhalifler ve Somaliland ordusu arasında çatışmaların sürdüğü Las Anod'a uçakla ilaç ve tıbbi ekipman gönderdi.

Ulusal Afet Yönetimi Müdürü Abdiraşid Mohmud Hassan, basına yaptığı açıklamada, Somali hükümetinin, Somaliland'a karşı silahlı mücadele başlatan Las Anod halkına yardım sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Hassan, "Uçakla Las Anod kentine yaralılar için ilaç ve tıbbi malzeme gönderiyoruz, aynı zamanda uçak geri dönerken 30 yaralı getirecek." ifadesini kullandı.

Somaliland yönetimine çağrıda bulunan Hassan, "Halkın çoğunluğu artık daha fazla dayanamaz, lütfen ateşkes ilan edin, ateş etmeyi bırakın." dedi.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland eyaletinin güçleri ile muhalifler arasında 6 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle ölenlerin sayısının 150'ye ulaştığı, yaralıların sayısının ise 600'ü aştığı bildirildi.

Muhalifler, Somaliland askerlerinin Sool, Sanaag ve Ceyni bölgelerinden ayrılmasını ve bu bölgelerin Somali devletine bağlanmasını istiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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