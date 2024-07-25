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Somali Büyükelçisi ÇOMÜ'yü ziyaret etti

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Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması kapsamında, akademik altyapı ve iş birliğini güçlendirmek amacı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini (ÇOMÜ) ziyaret etti.

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması kapsamında, akademik altyapı ve iş birliğini güçlendirmek amacı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini (ÇOMÜ) ziyaret etti.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlüğün misafirliğinde iki gün sürece Teknopark, akademik birimler, laboratuvarlar, üniversitenin şehir-sanayi-ekonomi alanlarındaki etkileşim merkezleri ve akademisyenlerin ziyaret edildi.

Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, üniversitenin potansiyelinin beklediğinin çok üstünde olduğunu dile getirerek, Türkiye-Somali ilişkilerinin gelişmesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ikili iş birliklerinden mutlu olacaklarını belirtti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da ülkenin milli çıkarları doğrultusunda kardeş ülke Somali ile imzalanan, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek, uluslararası çıkarlarımızı koruyarak, güçlü ve büyük bir Türkiye Cumhuriyeti için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazır olduklarını söyledi.

Akademik ve bilimsel olarak, imkanları en uygun şekilde kullanacak ve bilimin ışığında Türkiye-Somali iş birliğine destek vereceklerine işaret eden Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Güçlü ve müreffeh bir Türkiye, tüm mazlum coğrafyaların umudu, dünya barışının teminatıdır. Yüzyıllar öncesinden başlayan Türkiye-Somali ilişkilerinin devamına vereceğimiz her destek, gelecek nesillerimize olumlu bir yatırım olacaktır. Yeni atanan Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. İlişkilerimiz güçlenerek daha da artacaktır. Devletimizin alacağı kararlar ışığında, her türlü akademik ve bilimsel altyapıyı, gerekli görülen alanlarda sunmaya hazırız. Sayın büyükelçi gerek ekonomik, gerek denizcilik ve gerek balıkçılık alanlarında istişarelerde bulundu. Üniversitemizi bu alanlarda daha da güçlendirdik. Devletimizin uluslararası çıkarları doğrultusunda tüm imkanlarımızı üst düzeyde kullanmaya hazırız."

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ekonomi Türkiye Ankara Somali Eğitim Güncel Haberler

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