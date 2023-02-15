Somali: Bir Hafta Süren Çatışmalarda 200'den Fazla Eş Şebab Militanı Öldürüldü

MOGADİŞU, 15 Şubat (Xinhua) -- Somalili yetkililer Somali Ulusal Ordusu (SNA) ve bölgesel güçler tarafından ülkenin güney ve orta bölgelerinde düzenlenen ve bir hafta süren operasyonda 200'ün üzerinde Eş Şebab militanının öldürüldüğünü bildirdi.

MOGADİŞU, 15 Şubat (Xinhua) -- Somalili yetkililer Somali Ulusal Ordusu (SNA) ve bölgesel güçler tarafından ülkenin güney ve orta bölgelerinde düzenlenen ve bir hafta süren operasyonda 200'ün üzerinde Eş Şebab militanının öldürüldüğünü bildirdi.

Enformasyon Bakanı Daud Aweis Jama, Çarşamba günü başkent Mogadişu'da düzenlenen basın toplantısında, El Kaide bağlantılı militanlara yönelik son operasyonların istenilen sonucu verdiğini söyledi.

Jama, operasyonda aralarında bir Eş Şebab komutanı ve bomba uzmanının da yer aldığı pek çok militanın teslim olduğunu duyurdu.

SNA, askerlerin Somali'nin orta kesimindeki Mudug bölgesinde Salı günü düzenlenen operasyonda 10 Eş Şebab militanının öldürüldüğü, çok sayıda militanın da yaralandığı bildirildi.

Son saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmayan Eş Şabab, bu hafta başında Somali'nin güneyinde bulunan Aşağı Shabelle ve Jubba bölgelerindeki iki askeri üste yapılan ve çok sayıda askerin öldürüldüğü saldırıları üstlenmişti.

Mogadişu'dan 2011 yılında sürülmesine karşın terör örgütü, hala hükümet daireleri ile otel, restoran ve kamusal alanları hedef alan saldırılar düzenleyebiliyor.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, militanları saklandıkları yerden çıkarma sözü vererek Eş Şebab'a karşı topyekun savaş ilan etmişti.