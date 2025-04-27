Somali Başbakanı Kabinede Değişiklikler Yaptı

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, kabinede yeni değişiklikler gerçekleştirdi.

Somali Federal Hükümeti Sözcüsü Farhan Muhammed Jimale, başbakan yardımcılığı ve bazı bakanlıklarda görev değişikliklerini basın mensuplarına duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Somali Savunma Bakanı Jibril Abdirashid Haji Abdi, Başbakan İkinci Yardımcılığı görevine atandı. Abdi, bu görevde Abdisalan Abdi Ali Dhaay'ın yerine getirildi.

Savunma Bakanlığına da Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi atandı.

Son günlerde Somali'de kabine ve güvenlik kurumlarında geniş çaplı değişiklikler yapılacağına dair söylentiler kamuoyunda sıkça dile getiriliyordu.

Başbakan Barre, 17 Mart'ta da kabinede kısmi değişiklikler yaparak bazı bakanları görevden almış, bazı isimleri ise yeni görevlere atamıştı.