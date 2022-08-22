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Somali Başbakanı Barre, otel baskınını önleyemeyen sorumluların hesap vereceğini söyledi

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Somali Başbakanı Barre, otel baskınını önleyemeyen sorumluların hesap vereceğini söyledi

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, hükümetin Hayat Otel baskınında yaşananların sorumluluğunu aldığını ifade ederek, saldırıyı önleyemeyen sorumluların hesap vereceğini bildirdi.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, hükümetin Hayat Otel baskınında yaşananların sorumluluğunu aldığını ifade ederek, saldırıyı önleyemeyen sorumluların hesap vereceğini bildirdi.

Barre, yaptığı açıklamada, böyle bir saldırının tekrar etmesine müsamaha gösteremeyeceklerini ve görevlerini yerine getirmeyenlerin hesap vereceğini dile getirdi.

Saldırıda yaralananları ziyaret eden Barre, tedavisi Somali'de yapılamayan hastaların yurt dışına gönderileceğini kaydetti.

Barre, hükümetin olup bitenlerin sorumluluğunu aldığını söyledi.

Mogadişu'da 19 Ağustos'ta Hayat Otele düzenlenen saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

Yaklaşık 30 saat boyunca oteli kuşatma altında tutan Eş-Şebab'ın saldırısı sonucu en az 21 kişi hayatını kaybetmiş, 117 kişi yaralanmıştı.

Hayat Otel, ülkenin yeniden inşasına yardımcı olmak için yurt dışından dönen üst düzey hükümet yetkilileri, insani yardım çalışanları ve diasporaya ev sahipliği yapıyordu.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Güncel

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