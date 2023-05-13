SOMA MADEN FACİASININ 9'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE MEZARLIK ZİYARETİ

MANİSA'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçinin yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren işçilerin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti.

Soma'da 13 Mayıs 2014'teki faciada, 301 madenci yaşamını yitirdi. Türkiye'nin en büyük maden faciasında ülke yasa boğuldu. Faciada yaşamını yitiren madencilerin aileleri ve yakınları, sabahın erken saatlerinde madenci şehitliğinin yolunu tuttu. Soma'da, facianın 9'uncu yıl dönümünde gözyaşı ve kaybedilenlere özlem vardı. Yakınlarının mezarlıkları sulayarak çiçek bırakan, dualar eden aileler, gözyaşlarına hakim olamadı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, beraberindeki heyet ile şehitliği ziyaret ederek karanfil bırakıp, dua etti.

53 günlükken babası Ramazan Doğan'ı kaybeden Ebrar Doğan (10) da ailesiyle birlikte şehitliğe ziyarete geldi. Ebrar, annesi Şahinaz Doğan (40) ile babasının mezarına karanfil bıraktı. Ramazan Doğan'dan geri kızı Ebrar kucağındayken çekilen fotoğraf kaldı.