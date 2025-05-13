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Soma Maden Faciasının 11'inci Yılı... CHP Genel Başkanı Özel, Madenciler İçin Düzenlenen Mevlit Programına Katıldı

Soma Maden Faciasının 11'inci Yılı... CHP Genel Başkanı Özel, Madenciler İçin Düzenlenen Mevlit Programına Katıldı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının 11’inci yılında Soma’da düzenlenen mevlit programına katılarak hayatını kaybeden madenciler için dua etti.

(SOMA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının 11'inci yılında Soma'da düzenlenen mevlit programına katılarak hayatını kaybeden madenciler için dua etti.

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ.'ye ait maden ocağında, 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi için anma programı düzenlendi.

Maden şehitlerini anma etkinliklerine katılmak üzere Soma'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, madenciler için Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programına katıldı.

Özel, hatim duası ve Mevlid-i Şerif programında, faciada yaşamını yitiren medenciler için Somalılarla birlikte dua etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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