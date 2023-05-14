Soma maden faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Soma maden faciasında hayatını kaybeden Halil İbrahim Doğan'ın babası Ali Doğan, "Burada oğlumun ve arkadaşlarının simge mezarlarını ziyarete geldim. Bu olaya sebep olan kişiler mahkemede yargıladılar hepsine ödül gibi ceza verdiler. Sonra da hepsini tahliye ettiler. Biz de bu olayların en büyük mağduru olarak kaldık. Ben devlete 25 yıl 4 ay hizmet ettim. Askerlik yaptım, vergi ödedim. Devlete hiç haklarımı helal etmiyorum. Devlet bu işleri yeniden ele alır da yeniden yargılama yaparsa, adil bir ceza verirse o zaman devletimle barışırım" dedi.

Soma'da 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi dün mezarları başında anıldı. Hayatını kaybeden işçilerden İbrahim Duman'ın annesi, "Hiçbir şeyler olmadı. Cezaevinden çıktılar şimdi geziyorlar keyif yapıyorlar. İnanın çok doluyum açtık mı ağzımızı kötü olur. Bir tane insan ölüyor da kaç sene tutuklu duruyor, 301 kişinin tutuklusu nerede? Bizlere onu söyleyin önce o çıksın meydana" dedi.

"BİZ ACILAR İÇİNDE KIVRANIYORUZ"

Mustafa Kaya'nın eşi Naciye Kaya ise şunları söyledi:

"Bugün 9 yıl oldu, 9 yıl bitiyor. Artık biz acılar içerisinde kıvranıyoruz. Ne adalet var bu Türkiye'de ne yasa ne hukuk var. Biz yıllarca adalet aradık Soma'da, ama maalesef bulamadık. Bu adaletsizlikler nedeniyle 301 kişi de ölür, 501 kişi de ölür. Hiçbir tutuklu yok. Sadece 2 tutuklu var. Onlar da avukatlarımız Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay. Nerede kaldı bu adalet? Biz sadece adaleti aradık. Kimseden başka bir şey istemedik. Maalesef bulamadık bulabileceğimizi de düşünmüyorum."

"ÖDÜL GİBİ CEZA VERDİLER"

Halil İbrahim Doğan'ın babası Ali Doğan, "Ben Savaştepeliyim. Buraya oğlumun ve arkadaşlarının simge mezarlarını ziyarete geldim. Bu olaya sebep olan kişileri mahkemede yargıladılar hepsine ödül gibi ceza verdiler. Sonra da hepsini tahliye ettiler. Biz de bu olayların en büyük mağduru olarak kaldık. Ben devlete 25 yıl 4 ay hizmet ettim. Askerlik yaptım, vergi ödedim. Devlete hiç haklarımı helal etmiyorum. Devlet bu işleri yeniden ele alır da yeniden yargılama yaparsa adil bir ceza verirse o zaman devletimle barışırım.

"KARDEŞİMİ BEN ÇIKARDIM"

Ölen madencinin kardeşlerinden Ramazan Şahin'in ağabeyi Ertuğrul Şahin şunları söyledi:

"9 sene önce bu saatlerde hayatınız normal işleyişine devam ediyordu. Kazadan sonra ocağa indiğimde kardeşimi ben banttan banda atarak kendim çıkardım. Kazalar Türkiye'de olağan olsa bu kazalardan hiçbir ders alınmamıştır. Bu ailelerin ben bunu söylerken kendim hiçbir şey talep etmiyorum. Bu aileler halen mağdur olarak görünmektedir, eleştirilmektedir. Devletin verdiği bu yardımlardan dolayı küçümsenmektedir. Oysaki bu insanlar madencilere çok büyük miraslar bırakmışlardır. Sendikaların, siyasetçilerin bırakamadıkları olmayacak dedikleri şeyleri örneğin 2 maaş, 2 gün hafta tatili. Bunlar bizim zamanımızda hayaldi fakat şöyle bir acı gerçek var. Kurtarmayı kahramanlık gösteren bir zihniyet gelişmiştir. Soma'da kazadaki sorumlular bugün değişik madenlerde üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır ve işleri devam etmektedir. Soma'nın madencisi ve yakınları da iş bulamamaktadır. Madenci baretleri siyasetçilerin seçimden seçime ön saflarda kullandığı bir simge haline gelmiştir. Oysa bugün konuyu daha farklı yerlere getirebilirlerdi."

"HERKESE ADALET LAZIM"

Soma'da oğlunu kaybeden Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, "Maden katliamının 9. yıl dönümü. Yüreklerimizdeki acıların tazeliğini korumaktadır. Buradan sesleniyorum; yargı sürecinde adil bir yargılama olmadığından, adil bir cezaların çıkmadığından tüm tutukluların serbest kaldığı mahkeme sürecinde 301 madencinin, hak ve adalet mücadelesi veren avukatların, Silivri'de olduğu bir süreç geçti. Buradan sesleniyorum bir gün bu adalet herkese lazım olacak" dedi.