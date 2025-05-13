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Soma Faciasının 11. Yılında Acı Hatırlatma

Soma Faciasının 11. Yılında Acı Hatırlatma
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Soma'da meydana gelen maden faciasının 11. yılında, olayın kaza değil, işçi katliamı olduğunu vurguladı ve hayatını kaybeden madencileri andı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 11. yılında, "Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamlarından biri olan Soma'da 301 madencimizin hayatını kaybettiği acı günün üzerinden 11 yıl geçti. Soma'da yaşanan bir kaza değil, katliamdı. Soma'da yaşanan katliam, insanlık dışı çalışma sistemi ve kamu madenciliğinin yok edilmesi gibi politikaların sonucunda gerçekleşti" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından, Manisa Soma'da meydana gelen maden göcüğünde hayatını kaybeden 301 madenciyi anarak, şunları kaydetti:

"Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamlarından biri olan Soma'da 301 madencimizin hayatını kaybettiği acı günün üzerinden 11 yıl geçti. Acımız hala taze, öfkemiz dinmedi. Soma'da yitirdiğimiz tüm canlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Soma'da yaşanan bir kaza değil, katliamdı. Soma'da yaşanan katliam, insanlık dışı çalışma sistemi ve kamu madenciliğinin yok edilmesi gibi politikaların sonucunda gerçekleşti. Soma'da ilk sağ kurtulan madencimizin 'Yaşasın, yaşıyorum!' çığlığı hala kulaklarımızda. O madencinin onurlu mücadelesi, bizim de mücadelemizin simgesidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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