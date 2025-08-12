Soma'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına neden olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi yakınlarında dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen orman yangınına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Soma İlçesi Turgutalp Mahallesi'ndeki orman yangını kontrol altına alınmıştır. Yangın söndürme çalışmalarında özveriyle görev yapan orman kahramanlarımıza ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun Soma." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yangına ilişkin Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, orman yakınında spiral makinesiyle demir keserken yangına neden olduğu öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde! Dev maç şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler müjde! Dev maç şifresiz yayınlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.