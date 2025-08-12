Soma'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi yakınlarında dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen orman yangınına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Soma İlçesi Turgutalp Mahallesi'ndeki orman yangını kontrol altına alınmıştır. Yangın söndürme çalışmalarında özveriyle görev yapan orman kahramanlarımıza ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun Soma." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yangına ilişkin Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, orman yakınında spiral makinesiyle demir keserken yangına neden olduğu öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.