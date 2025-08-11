Soma'daki Orman Yangını: İki Kişi Gözaltında
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen orman yangınında, yangına sebep olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangında gönüllü olarak çalışan bir genç, alevlerin arasından bir kaplumbağayı kurtardı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Manisa'nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangına sebep olduğu ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangında gönüllü olarak çalışanlara su dağıtan Berat Osman Özkan (14), alevlerin arasından çıkardığı kaplumbağaya su verdi.
Ersan ERDOĞAN- Şevket YILMAZ/ SOMA,
