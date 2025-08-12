Soma'daki Orman Yangını 29 Saatte Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 29 saatlik çabanın ardından kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

29 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan toplam 29 saatlik müdahaleyle saat 19.00 itibariyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ersan ERDOĞAN / SOMA (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
