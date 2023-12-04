Soma'daki Maden İşçileri Dünya Madenciler Günü'nü Kutladı

Manisa Soma'da, maden ocaklarında çalışan işçiler, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir araya geldi. İşçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen doğayla savaşarak kömür çıkardıklarını belirtti. Soma'da toplamda 600 milyon ton kömür rezervi bulunurken, 12 bin maden işçisi çalışmaktadır.

Manisa Soma'da, maden ocaklarında çalışan işçiler, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir araya geldi. Bir işçi, "Dünyanın en zor mesleği. Çünkü doğayla savaşıyoruz. Doğanın ciğerini söküyoruz. Metrelerce yer altında doğayla savaşıyoruz. Bir avuç kömür için bir ömür verenlere selam olsun" dedi.

Soma'daki maden işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Soma genelinde toplamda 600 milyon ton kömür rezervi bulunuyor. Bir senede yaklaşık 10 milyon ton kömür çıkarılıyor. Yaklaşık 12 bin maden işçisi ise Soma'da çalışıyor. Maden ocaklarından birinde çalışan bir madenci şunları söyledi:

"Dünyanın en zor mesleği… Doğayla savaşıyoruz. Doğanın ciğerini söküyoruz. Metrelerce yer altında doğayla savaşıyoruz. Bir avuç kömür için bir ömür verenlere selam olsun bütün emekçi kardeşlerime."

Bir başka madenci, "4 Aralık Madenciler Günü kutlu olsun. Kazasız belasız madenciler günü dilerim. İşçilerimiz zor şartlarda çalışıyor" dedi.

Başka bir madenci: "4 Aralık Madenciler Günü camiamıza hayırlı olsun. 6 Şubat depreminden sonra madenciler depremde de önemli görevler yaptılar. Madencileri unutmayalım"

İş çıkışı konuşan bir diğer madenci, "4 Aralık Madenciler Günü kutlu olsun. Zor bir meslek. Bir avuç kömür için bir ömür verenlere..." dedi.

Başka bir işçi ise şunları söyledi:

"Bu kömür milli varlıktır. Bu kömürü çıkarmamız için çalışmamız gerekiyor. Bunun için sabahın erken saatlerinde buraya gelip çalışmaya başlıyoruz, geç saatlerde bu ocaktan çıkıyoruz. Ülkemizin katma değerini artırmak amacıyla… Çok yakında 301 madencimizi kaybettik. Zorlu zamanlardan, zorlu süreçten geçtik. Emniyet ve iş sağlığını üst seviyeye getirerek daha fazla insan kaybı, can kaybı olmamasını için çalıştık. İnşallah bundan sonra herhangi bir kaza yaşanmaz."

Bir diğer işçi: "4 Aralık Madenciler Günü kutlu olsun. Zor şartlarda çalışıyoruz. Dünyanın en zor mesleği. Kısıtlı imkanlarda çalışıyoruz ama madenimizi, işimizi seviyoruz. Her şeyini bırakarak yer altına inerek o kömürü çıkarmak için canından feragat etmektir."

Yer altında çalışan maden işçileri ise "Yerin 500 metre altında çalışıyoruz. Tüm madencilerin madenciler günü kutlu olsun" mesajını verdi.