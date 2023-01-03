Soma'da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Manisa'nın Soma ilçesinde 17 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Manisa'nın Soma ilçesinde 17 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçedeki 17 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 16 gram uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi, 17 şüpheli ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Manisa Soma Güncel Haberler

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