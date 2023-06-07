Soma'da TIR Lastiği Patladı, Kupa Kısmı Alev Aldı

Soma'da seyir halindeki bir TIR'ın lastiği patlayınca devrilip, kupa kısmı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, TIR'ın kupa kısmı kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

MANİSA'nın Soma ilçesinde seyir halindeki TIR lastiği patlayınca devrilip, kupa kısmı alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu Soma çıkışında meydana geldi. Y.B.'nin (45) kullandığı 33 RA 952 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Kontrolden çıkan TIR, devrilerek orta refüjdeki beton bariyere çarptı. TIR, çarpmanın şiddetiyle yolda savrularak devrilip, kupa kısmından alev aldı. Yoldan geçen bazı sürücüler de yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü Y.B. kazayı yara almadan atlatırken, TIR'ın kupa kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ise cep telefonuyla kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.