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Soma'da Suç Örgütüne Operasyon: 7 Zanlı Tutuklandı

Soma'da Suç Örgütüne Operasyon: 7 Zanlı Tutuklandı
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Manisa'nın Soma ilçesinde, suç örgütü kurarak yağma, hırsızlık ve iş yeri kurşunlama gibi suçlar işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı. Operasyon kapsamında, ele geçirilen silah, uyuşturucu ve dijital materyallere el konuldu.

Manisa'nın Soma ilçesinde örgüt kurarak yağma, iş yeri kurşunlama, hırsızlık gibi çok sayıda suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korku ve şiddet üzerine bir yapı oluşturdukları ve vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları yönünde bilgiler tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma gerçekleştirdi.

Zanlıların tespiti sonrası 13 ev ile 1 iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Aramalarda ele geçirilen silah, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile belge ve dijital materyallere el konuldu.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yağma, kasten yaralama, silah kaçakçılığı, hırsızlık, iş yeri kurşunlama ve suçluyu kaçırma suçlarına karıştıkları iddia edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı, 7'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel

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