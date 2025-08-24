Soma'da Suç Çetesi Operasyonu: 5 Tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 22 Ağustos'ta haklarında yakalama kararı bulunan kişiler için çalışma başlattı.

Ekipler, "kasten öldürme", "kasten yaralama", "silahlı tehdit" ve "yağma" suçlarından aranan B.B. (29) ve M.S'yi (21) ilçede bir evde saklanırken yakaladı.

Zanlıların gözaltına alınmasını engellemek isteyen Ü.A. (32), E.C.Ö. (29) ve T.K. polise mukavemette bulundu. Yaşanan arbedede 2 polis hafif şekilde yaralandı, şüpheliler etkisiz hale getirildi.

Adresteki aramada 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan 2 zanlının farklı illerde kişi ve iş yerlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

Öte yandan azmettirici olduğu öne sürülen ve aranan kişilere yer temin ettiği belirlenen U.E. (35) de İzmir'in Dikili ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin ortak operasyonuyla yakalanarak Soma'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, T.K. serbest bırakıldı.