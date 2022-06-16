Soma'da şehit olan madencilerin çocuklarından TÜRK-İŞ'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soma'da şehit olan madencilerin çocuklarından TÜRK-İŞ'e ziyaret

AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan madencilerin çocukları, Türkiye İşçi Sendikaları (TÜRK-İŞ) Konfederasyonunu ziyaret etti.

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan madencilerin çocukları, Türkiye İşçi Sendikaları (TÜRK-İŞ) Konfederasyonunu ziyaret etti.

Soma Bilim Sanat Merkezi ilkokulu ve ortaokulunda okuyan 136 öğrenci ile öğretmenleri, Çalıkuşları Derneğinin koordinatörlüğünde hazırlanan gezi programı kapsamında Ankara'ya geldi.

Program çerçevesinde TÜRK-İŞ'i de ziyaret eden öğrenci ve öğretmenleri, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Türkiye Maden İşçileri (Maden-İş) Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul karşıladı.

Programda konuşan Ağar, Türkiye'nin geleceği çocukları, TÜRK-İŞ'te misafir etmekten onur duyduklarını söyledi.

TÜRK-İŞ hakkında çocuklara bilgi veren Ağar, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile asgari ücret ve çalışma hayatının diğer konularıyla ilgili görüşmeye gittiğini aktardı.

Bir öğretmenin okul için atölye yapılmasını talep ettiğini belirten Ramazan Ağar, bunu Atalay ile görüşerek yerine getireceklerini bildirdi. Ağar, çocuklara sendikal faaliyetler hakkında da bilgi verdi.

Çalıkuşları Derneği Başkanı Tülay Bekar da programda yer aldı.

AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

Türkiye Soma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title