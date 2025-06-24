Soma'da Orman Yangınına Sebep Olan Kadına Ev Hapsi Cezası

Soma'da Orman Yangınına Sebep Olan Kadına Ev Hapsi Cezası
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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, piknikte semaver yakarken yangına neden olduğu belirlenen Neriman A.'nın gözaltına alınmasıyla son buldu. Kadın, adliyede ev hapsi cezası aldı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Piknikte semaver yakarken yangına neden olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Neriman A.'ya sevk edildiği adliyede ev hapsi cezası verildi.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Soma ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İhbar üzerine Soma Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yangına hızla müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Soma Orman İşletme Şefliği'ne bağlı orman muhafaza memurları ve jandarma ekipleri ortak çalışma yürüttü. Çalışma sonucunda yangının, piknik amacıyla bölgeye gelen bir ailenin yaktığı semaverdeki kıvılcımların kuru otlara sıçramasından kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili Neriman A. isimli kadın gözaltına alındı. İfadesi alınan kadın, suçunu itiraf etti. Bugün adliyeye sevk edilen Neriman A.'ya ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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