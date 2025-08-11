Soma'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına, hava ve kara ekipleriyle etkili bir müdahale başlatıldı. Yangın, saat 14.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi'nde başladı.
MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Soma'nın Turgutalp Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla yangına 7 dakika içerisinde müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozer ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Haber: Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel