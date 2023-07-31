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Soma'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz ve 7 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Soma ilçesine bağlı Ularca Mahallesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz ve 7 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Manisa Soma Güncel Haberler

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