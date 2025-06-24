Soma'da Orman Yangını: Piknikte Semaver Yakarken Yangın Çıkardı

Soma'da Orman Yangını: Piknikte Semaver Yakarken Yangın Çıkardı
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Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen orman yangını, piknikte semaver yakarken yangına neden olan Neriman A. tarafından başlatıldı. Ekipler yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerce söndürüldü. Piknikte semaver yakarken yangına neden olduğu belirlenen Neriman A., gözaltına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Soma ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İhbar üzerine Soma Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yangına hızla müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Soma Orman İşletme Şefliğine bağlı orman muhafaza memurları ve jandarma ekipleri ortak çalışma yürüttü. Çalışma sonucunda yangının, piknik amacıyla bölgeye gelen bir ailenin yaktığı semaverdeki kıvılcımların kuru otlara sıçramasıyla kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili Neriman A. isimli kadın gözaltına alındı. İfadesi alınan kadın, suçunu itiraf etti.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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