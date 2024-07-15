Soma'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Soma'nın Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine orman ekipleri sevk edildi. 10 dakikada bölgeye ulaşan orman ekipleri, yangına 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalede bulunuyor. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.