Soma'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Başlatıldı
Manisa'nın Soma ilçesinde Turgutalp Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, 2 uçak, 10 helikopter ve birçok karasal araçla etkili müdahale sürüyor.
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Turgutalp Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel