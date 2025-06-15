Soma'da Orman Yangını, Ekipler Seferber Oldu

MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Soma ilçesi Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.