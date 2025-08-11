Soma'da Orman Yangını: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına sebep olduğu düşünülen 2 kişi gözaltına alındı. Yangın nedeniyle bir mahalle tedbiren boşaltılırken, yangında gönüllü olarak çalışan bir çocuğun kurtardığı kaplumbağaya su vermesi dikkat çekti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa'nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangına sebep olduğu ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangında gönüllü olarak çalışanlara su dağıtan Berat Osman Özkan (14), alevlerin arasından çıkardığı kaplumbağaya su verdi.

Ersan ERDOĞAN- Şevket YILMAZ/ SOMA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
